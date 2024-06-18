Найдена пещера из легенды о титанах

В Таиланде местные жители нашли пещеру из легенды о титанах

В Таиланде местные жители обнаружили пещеру, в которой, как они утверждают, жила пара титанов. Об этом сообщает Thaiger.

Найденная пещера находится на горной возвышенности в пяти километрах от ближайшего жилого района. Чтобы до нее дойти, жителям пришлось пробираться сквозь рисовые поля и леса. У входа в пещеру десяти метров в ширину искатели увидели полку со статуями Будды и деревянную скамейку. Однако поразило их не это.

В пещере жители нашли известняковый камень, внутри которого сохранилось множество костей, предположительно принадлежавших животным. Их возраст эксперты оценивают в тысячу лет.

Глава местной общины рассказал, что среди жителей ходит легенда, что на горе, где нашли пещеру, когда-то жила пара титанов. Согласно ей, титан-мужчина успел за свою жизнь съесть миллион слонов, обитающих недалеко от его жилища, за что его прозвали Лан Джанг. Это имя и переводится как «миллион слонов». Жители уверены, что в обнаруженной пещере жили легендарные титаны, а кости в ней — остатки их приемов пищи.

В пещеру «титанов» уже начали водить экскурсии. Туристов могут сопроводить местные жители или зарегистрированные гиды.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обнаружили неизвестное существо с клыками в виде клинков. Им оказался представитель ранее не известного науке вида пещерных змей.