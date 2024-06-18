Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:22, 18 июня 2024Из жизни

Найдена пещера из легенды о титанах

В Таиланде местные жители нашли пещеру из легенды о титанах

Кадр: ปัณณวิชญ์ On tour / YouTube

В Таиланде местные жители обнаружили пещеру, в которой, как они утверждают, жила пара титанов. Об этом сообщает Thaiger.

Найденная пещера находится на горной возвышенности в пяти километрах от ближайшего жилого района. Чтобы до нее дойти, жителям пришлось пробираться сквозь рисовые поля и леса. У входа в пещеру десяти метров в ширину искатели увидели полку со статуями Будды и деревянную скамейку. Однако поразило их не это.

В пещере жители нашли известняковый камень, внутри которого сохранилось множество костей, предположительно принадлежавших животным. Их возраст эксперты оценивают в тысячу лет.

Материалы по теме:
Танцы с костями Жители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
Танцы с костямиЖители разных стран вскрывают могилы и годами живут с покойниками. Так они выражают свою любовь
11 марта 2020
Утопия Ричетти. Как шахтер обиделся на всех и построил собственный мир в австралийской пещере
Утопия Ричетти.Как шахтер обиделся на всех и построил собственный мир в австралийской пещере
16 января 2022

Глава местной общины рассказал, что среди жителей ходит легенда, что на горе, где нашли пещеру, когда-то жила пара титанов. Согласно ей, титан-мужчина успел за свою жизнь съесть миллион слонов, обитающих недалеко от его жилища, за что его прозвали Лан Джанг. Это имя и переводится как «миллион слонов». Жители уверены, что в обнаруженной пещере жили легендарные титаны, а кости в ней — остатки их приемов пищи.

В пещеру «титанов» уже начали водить экскурсии. Туристов могут сопроводить местные жители или зарегистрированные гиды.

Ранее сообщалось, что в Таиланде обнаружили неизвестное существо с клыками в виде клинков. Им оказался представитель ранее не известного науке вида пещерных змей.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами в Москве. СК выявил множество санитарных нарушений

      Появились кадры с места массового ДТП на российской трассе с 13 пострадавшими

      Грузин Кварацхелия рассказал о невозможности оставаться в России в 2022 году

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      Столицу Северной Кореи украсили российскими флагами в честь визита Путина

      Артемий Лебедев высказался об уехавших из страны россиянах

      Названы признаки зараженного компьютера

      Раскрыта личность одного из задержанных по делу о массовом отравлении в Москве

      ФСБ задержала россиянина за подготовку диверсии на оборонном предприятии

      Прогноз роста мировой экономики повысили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше