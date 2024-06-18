Названо количество выпавших в Москве осадков

Синоптик Позднякова: около 59 % месячной нормы осадков выпало в Москве 17 июня

Около 59 процентов месячной нормы осадков выпало на западе и юго-западе Москвы 17 июня. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Максимум непогоды в этот день был зафиксирован на западе и юго-западе города (41,2 и 45,6 миллиметра дождя соответственно). «А в северо-восточной половине столицы дождь лишь освежил воздух», — сообщила синоптик.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что очередная волна ливней и гроз в Москве прервется в среду, 19 июня. Во вторник, 18 июня, на столичный регион вновь обрушатся ливни и грозы. Интенсивность мощных залповых дождей составит 6-11 миллиметров. В среду же будет солнечно, без осадков, ночью 13-16 градусов Цельсия, а днем 24-27 градусов. При это в четверг, 20 июня, непогода снова вернется в столицу.