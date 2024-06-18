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17:07, 18 июня 2024Путешествия

Названа любимая еда россиян в поездах к морю

Путешествующие на море на поезде россияне чаще всего заказывают в дорогу борщ

Фото: nesavinov / Shutterstock / Fotodom

Российские туристы, которые едут на море на поезде, чаще всего заказывают в дорогу борщ. Другие любимые блюда отечественных путешественников назвали аналитики сервиса доставки еды к поездам и самолетам «ЕдуЕм», чье исследование поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что борщ есть в 18 процентах всех заказов. На втором месте по популярности (17 процентов заказов) оказалась куриная лапша, а на третьем (12 процентов заказов) — картофельное пюре с бифштексом. Кроме того, в десятку самых востребованных блюд вошли пицца «Пепперони», шаурма с курицей, роллы «Калифорния» и «Филадельфия», удон с морепродуктами, салат «Цезарь» с курицей, пельмени и хинкали.

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По данным аналитиков, средний чек на один заказ на двух-трех человек при поездке на море составил 1,6 тысячи рублей. Чаще других еду в дорогу заказывали пассажиры поездов МоскваСевастополь, Санкт-ПетербургНовороссийск и Севастополь — Москва.

В исследовании были проанализированы заказы, которые отечественные путешественники совершили во время поездок на море на поезде с 1 по 14 июня.

В конце марта аналитики этого же сервиса раскрыли любимые блюда путешествующих в поездах россиян. Выяснилось, что большинство из них предпочитают традиционные супы, гарниры с котлетой и салаты.

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      Марина Черняк
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