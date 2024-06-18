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05:00, 18 июня 2024Забота о себе

Названы способы повысить сексуальную уверенность в себе

Фото: PxHere

Существует несколько способов повысить сексуальную уверенность в себе, заверила секс-терапевт, клинический консультант Джули Лабанц. Их она назвала изданию Psychology Today.

По мнению Лабанц, важную роль играет понимание, что все люди разные, но каждое тело прекрасно. Секс-терапевт заверила, что умение принять себя со всеми недостатками существенно повышает самооценку, что в итоге помогает снизить уровень тревожности, сильнее сблизиться с партнером и начать получать больше удовольствия от секса.

Те, кто любят и принимают себя, больше удовлетворены сексуальной жизнью

«Если вы чувствуете себя хорошо в своем теле, вы не будете беспокоиться, как выглядит ваше лицо, как вы пахнете или что ваш партнер думает о вашей внешности. Вы можете свободно наслаждаться происходящим, а не отвлекаться на навязчивые мысли», — сказала Лабанц.

Чтобы принять и полюбить свое тело, специалистка также рекомендовала повторять такие фразы, как: «Я заслуживаю удовольствия и близости», «Мое тело красивое», «Я уверен в себе и сексуален таким, какой я есть», «Я благодарен за свое тело и удовольствие, которое оно мне приносит», «Мое тело — источник радости и удовольствия».

Чтобы эти установки начали работать, Лабанц также рекомендовала исследовать собственное тело и заниматься упражнениями, которые приносят радость, например, йогой, танцами, мастурбацией.

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      Алиса Дмитриева
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