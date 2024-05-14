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05:00, 14 мая 2024Забота о себе

Миф о мастурбации в подростковом возрасте развеяли

Фото: Andrey_Popov / Shutterstock / Fotodom

Мастурбация является естественным и нормальным способом исследования собственного тела и сексуальности в подростковом возрасте, считает психолог, сексолог психологического центра «О!ДА» Екатерина Альская. В комментарии «Ленте.ру» она развеяла миф о вреде самоудовлетворения в юные годы.

По словам Альской, для молодых людей мастурбация — практически единственный способ получить сексуальное удовлетворение, особенно если они еще не готовы к сексуальным отношениям с партнером. «Мастурбация помогает познакомиться с собой, своими предпочтениями и желаниями, что, в свою очередь, способствует более удовлетворительным сексуальным отношениям в будущем», — объяснила сексолог.

Мастурбация не вредит здоровью и не вызывает различных заболеваний, как некоторые думают, продолжила эксперт, наоборот, она помогает расслабиться, уменьшить стресс и улучшить настроение.

Во время мастурбации организм выделяет эндорфины — естественные анальгетики и антидепрессанты. Помимо этого, происходит расслабление мышц, что, в свою очередь, способствует улучшению физического и психического состояния

Екатерина Альскаяпсихолог-сексолог

Также Альская указала на важность соблюдения гигиены и сохранения конфиденциальности. По ее мнению, необходимо обучать молодых людей правильному уходу за телом и объяснять им, что мастурбация — это нормальное явление, которого не следует стесняться или чувствовать вину, но стоит оставлять этот интимный момент за закрытыми дверями. «Вместо того, чтобы запрещать или осуждать мастурбацию, родители и педагоги могли бы обучать молодежь здоровой сексуальной культуре. Поддержка и понимание важны для комфорта подростков и молодежи», — заключила сексолог.

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      Вера Владзиевская
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