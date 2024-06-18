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09:45, 18 июня 2024Из жизни

Не знавшая о беременности женщина внезапно родила в туалете ресторана

Женщина не подозревала о беременности и внезапно родила в туалете в США

Фото: Unsplash

Женщина, не знавшая о своей беременности, внезапно родила в туалете ресторана штата Арканзас на юге США. О продолжении этой истории пишет The Washington Post.

Как сообщал в мае Today.com, 26-летняя Тайвия Вудфорк пошла с семьей в ресторан Golden Corral, когда почувствовала спазмы в животе. Она побежала в туалет. Мать Вудфорк, Тамека, принесла ей обезболивающие, но они не помогли.

Тогда Тамека вызвала скорую помощь. Врачи по телефону предположили, что у Тайвии может быть запор. Когда медики приехали в ресторан, женщина уже вышла из туалета. В ее руках был новорожденный, но до этого момента она даже не подозревала, что беременна.

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Тайвия рассказала, что не ощущала никаких симптомов беременности: она не поправилась, не чувствовала шевеление ребенка внутри. Перед тем как идти в ресторан в тот день, она заметила, что ее штаны мокрые. Тогда женщина подумала, что села во что-то, однако потом поняла, что так у нее отошли воды. Она родила на 37-й неделе. По данным Кливлендской клиники, подобные случаи редки: только одна из 2,5 тысячи беременностей проходит бессимптомно.

Женщина назвала своего сына Тамаар Кайлон Коррал, последнее имя она дала ему в честь ресторана, в котором он появился на свет. У Тейвии есть еще один сын. По ее словам, он был очень рад стать старшим братом. Женщина рассказала, что до сих пор поддерживает связь с сотрудниками ресторана и сообщает им все последние новости о маленьком Коррале.

Ранее сообщалось, что в США женщина родила ребенка в туалете и попыталась смыть его в унитаз при свидетелях. Она пыталась убедить полицейских, что является родственницей знаменитого баскетболиста Майкла Джордана и актера Дензела Вашингтона, но была арестована.

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      Юлия Юткина
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