Женщина родила ребенка в туалете закусочной и попыталась смыть его в унитаз

Женщина родила ребенка в туалете и попыталась смыть его в унитаз при свидетелях

В США арестовали женщину из штата Кентукки, которая родила ребенка в туалете закусочной и объявила себя родственницей Майкла Джордана. Об этом сообщает Law and Crime.

Вечером 29 мая в полицию города Боулинг-Грин позвонил гражданин, который заявил, что только что видел в туалете закусочной сети International House of Pancakes (IHOP) истекающую кровью женщину. Сначала он предположил, что она перенесла выкидыш, но потом сказал, что видел ребенка в туалете, а женщина попыталась «смыть его в унитаз». То же самое правоохранителям рассказали еще несколько свидетелей уже на месте происшествия.

К моменту прибытия экстренных служб женщина ушла из IHOP. Медики обнаружили новорожденного, помочь которому было уже невозможно. Врачи не смогли определить, повлияло ли на его состояние поведение матери. Вскоре полицейские обнаружили на парковке гостиницы неподалеку мать ребенка, которую опознали как 35-летнюю Шаникву Колдуэлл. Женщина вела себя странно и заявила, что не вступала ни с кем сексуальные отношения по меньшей мере шесть лет. Кроме того, она объявила себя родственницей знаменитого баскетболиста Майкла Джордана и актера Дензела Вашингтона.

Колдуэлл отвезли в больницу для оказания ей медицинской и психиатрической помощи. Она отказалась отвечать на вопросы о себе, но повторяла, что приехала из Нью-Йорка по делам. В итоге ее поместили в окружную тюрьму и обвинили в сокрытии рождения ребенка. Расследование продолжается.

В августе 2023 года сообщалось, что в Таиланде ученица седьмого класса родила в туалете и выбросила новорожденного ребенка в мусорное ведро. У девочки начались схватки в автобусе во время школьной экскурсии.