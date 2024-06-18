Недельные траты россиян снизились на один рубль

«Ромир»: средний чек на покупку потребительских товаров составил 851 рубль

С 10 по 16 июня в России средний чек на покупку товаров повседневного спроса составил 851 рубль, что всего на один рубль меньше, чем неделю назад. Такую динамику обнаружили эксперты исследовательского холдинга «Ромир». Если сравнивать с аналогичной неделей 2023 года, то траты на потребительские товары выросли на 17,5 процента, или на 127 рублей.

Подчеркивается, что потребители сохранили привычный уровень расходов на товары повседневного спроса. Кроме того, в середине июня обычно не происходит сильных всплесков или спадов потребительской активности. Также замедлился рост цен, а значит, снизилось давление на семейные бюджеты россиян и средний чек стабилизировался. Население адаптировалось к ситуации и не сокращает потребления товаров первой необходимости.

Ранее сообщалось, что расходы россиян на маркетплейсах увеличились больше чем в два раза, если сравнивать с 2023 годом. Средняя сумма трат дошла до семи тысяч рублей в месяц. В конце весны 2024 года количество россиян, совершающих покупки на маркетплейсах, выросло в 1,8 раза.

Есть прогнозы, что в 2024 году траты россиян на онлайн-покупки могут вырасти на 40 процентов в годовом выражении. Сейчас доля онлайн-торговли в общем объеме розничных продаж составляет около 14 процентов. На Западе этот показатель порой доходит до 30 процентов.