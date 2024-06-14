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14:44, 14 июня 2024Экономика

Траты россиян на маркетплейсах выросли в два раза

ВТБ: россиянин тратит на маркетплейсах около семи тысяч рублей в месяц

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

В мае 2024 года расходы клиентов ВТБ на маркетплейсах выросли больше чем в два раза, если сравнивать с 2023 годом, а средняя сумма трат достигла семи тысяч рублей в месяц. Об этом сообщила пресс-служба этой кредитной организации (копия исследования есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В мае 2024 года количество россиян, которые совершают покупки на маркетплейсах, увеличилось в 1,8 раза. Объем потраченных средств на этих площадках вырос в 2,2 раза. Средняя сумма трат дошла до семи тысяч рублей в месяц, что на 24 процента больше, чем в мае 2023 года. Активнее всего на маркетплейсах покупают люди в возрасте от 22 до 45 лет. Они совершили 58 процентов от общего числа всех трат и 61 процент от их общего объема.

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Численность пользователей маркетплейсов до 22 лет выросла в 2,5 раза. Их расходы — почти в четыре раза, количество покупок — более чем в два раза, а средний чек — более чем в 1,5 раза.

Удвоилось число клиентов старше 65 лет. Они потратили в 2,5 раза больше средств, совершив почти в два раза больше транзакций и увеличив средний чек на 28 процентов.

Кроме того, 93 процента клиентов оплачивали покупки с помощью банковских карт и Системы быстрых платежей (СБП), причем все больше людей предпочитают именно последний инструмент. В мае 2024 года на него пришлось 59 процентов от объема трат и 51 процент от количества сделанных покупок.

В начале 2024 года Совет Федерации рассматривал законопроект об установлении для маркетплейсов предельной доли на рынке. Такая норма запретила бы им расти, открывая новые пункты выдачи сверх установленной меры. В Ассоциации компаний интернет-торговли такие шаги назвали избыточными и вредным и спрогнозировали, что негативный эффект почувствуют как покупатели, так и бизнес.

А в мае 2024 года в Госдуме заговорили о другой проблеме маркетплейсов — отсутствии ответственности продавцов. Исправить ситуацию предлагалось с помощью законодательного закрепления понятия «маркетплейс».

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