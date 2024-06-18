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09:58, 18 июня 2024Силовые структуры

Неоднократно судимый российский актер признался в разбое. Его называют организатором убийства столичного предпринимателя

Обвиняемый в убийстве актер Базанов признался в разбое
Сергей Базанов (слева)

Сергей Базанов (слева). Кадр: фильм «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Актер из российского сериала «Слово пацана» Сергей Базанов признал вину в разбое, однако отверг обвинение в убийстве организованной группой. Он также заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

Вместе с тем, как уточнили в правоохранительных органах, следствие утяжелило всем фигурантам дела обвинение и к статье о разбое добавило статью 105 УК РФ («Убийство»). Базанов и еще один фигурант при этом признали вину в разбое. Кроме того, арестован четвертый фигурант — С. Хайдаров.

Также стало известно, что один из фигурантов уголовного дела — Григорий Галустов — дал в отношении актера признательные показания и назвал его организатором убийства организованной группой. «К совершению убийства у меня нет ни умысла, ни сговора, ни действий, ни оружия, ничего нет с моей стороны, чтобы мне вменять эту статью», — ответил на это Базанов. Он добавил, что «за свои поступки готов понести наказание, за чужие — нет».

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Суд между тем постановил продлить меру пресечения Базанову и другим фигурантам дела до 20 сентября.

В 2011 году был убит столичный предприниматель Александр Дзабиев

По версии следствия, актер был членом банды, которая напала на бизнесмена в центре Москве 22 декабря 2011 года. Предпринимателю выстрелили в голову и похитили у него сумку с 900 тысячами долларов, после чего злоумышлении скрылись. Автомобиль, на котором передвигалась банда, был обнаружен брошен недалеко от места преступления.

По данным ГСУ СК по Москве, причастность двоих фигурантов, в том числе Базанова, подтвердилась показаниями свидетелей, опознаниями, очными ставками, результатами экспертиз. Замоскворецкий суд Москвы арестовал Базанова в декабре 2023 года. По некоторым сведениям, один из свидетелей преступления опознал Базанова в сериале и связался с правоохранительными органами.

Другие фигуранты дела — Григорий Галустов, Евгений Николаев и Хайдаров — ранее судимы за разбой.

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Базанов уже был судим

В 2013 году актер был осужден на два с половиной года Чертановским районным судом по части 1 статьи 318 УК РФ «(Применение насилия в отношении представителя власти»), а в октябре 2014 года — Кузьминским районным судом на восемь с половиной лет по части 4 статьи 162 УК РФ («Разбой в особо крупном размере»), а также оштрафован Лыткаринским горсудом Московской области на 50 тысяч рублей по части 1 статьи 291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу»). Также сообщалось, что в 2008 году Базанов был замешан в краже, но до тюрьмы тогда дело не дошло.

При этом, когда его осудили в конце 2013 года и дали три года колонии общего режима за ношение огнестрельного оружия и нападение на полицейского, Базанов полностью признал вину и раскаялся. Его дело было рассмотрено в особом порядке, и суд на полгода снизил наказание.

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      Алина Гончарова
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