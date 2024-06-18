Ольгу Бузову не пустили в родную школу

Ольга Бузова заявила, что ей не разрешили выступить в родной школе

Певице и телеведущей Ольге Бузовой не разрешили выступить в родной школе. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Бузовой, она сильно скучает по своей школе и хотела бы выступить на выпускном в учебном заведении. «К сожалению, отношения с директором не сложились. Надеюсь, что когда-нибудь это произойдет», — сказала она.

Артистка также поделилась в соцсети фотографиями со своего выпускного.

Ранее российский медиаменеджер и экс-продюсер группы «Тату» Леонид Дзюник раскрыл секрет успеха Ольги Бузовой. По его мнению, артистка смогла добиться карьерных высот благодаря целеустремленности и трудолюбию.