Опрос показал рост поддерживающих активную роль США в мире американцев

The Hill: число американцев, поддерживающих активную роль страны в мире, выросло

Число американцев, поддерживающих активную роль страны на мировой арене, выросло на 12 процентных пунктов за последние шесть месяцев. Об этом сообщает газета The Hill со ссылкой на опрос, проведенный Институтом Рональда Рейгана.

«В майском опросе, опубликованном в понедельник, 54 процента американцев заявили, что хотят, чтобы США были более вовлечены и лидировали в международных мероприятиях, по сравнению с 42 процентами в ноябрьском опросе. Треть американцев заявили, что США следует "меньше вовлекаться и реагировать на события", как и шесть месяцев назад», — пишет издание.

Предполагается, что рост участия США в международных делах напрямую связан с влиянием администрации президента США Джо Байдена на электорат Демократической партии. В частности, порядка 66 процентов демократов заявили, что поддерживают американское лидерство, что на 20 пунктов выше, чем по итогам ноябрьского опроса. При этом данную точку зрения поддержали 48,5 процента республиканцев, что говорит о росте лишь на 4 пункта.

Ранее Институт Рональда Рейгана сообщил, что больше трети опрошенных американцев выступили против военной помощи Вооруженным силам Украины. Порядка 32 процентов респондентов заявили, что отправка вооружений Киеву неуместна и Вашингтону следует озаботиться внутриамериканскими проблемами.