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09:22, 18 июня 2024Путешествия

Пассажиру летевшего в Мурманск самолета потребовалась срочная медицинская помощь

Летевший в Мурманск самолет вернулся на стоянку из-за больного пассажира

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажиру летевшего в Мурманск самолета российской авиакомпании потребовалась срочная медицинская помощь. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла в аэропорту Санкт-Петербурга на борту Sukhoi Superjet 100 16 июня. Экипаж доложил о больном пассажире.

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В результате воздушное судно вернулось на стоянку с исполнительного старта на взлетно-посадочной полосе. О судьбе больного не сообщается.

Ранее самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Инцидент произошел с направлявшимся из Москвы в Ташкент Boeing 737-800. При выполнении полета по маршруту в зоне городе Актобэ (Казахстан) экипаж доложил о больном пассажире на борту и запросил экстренную посадку.

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      Фариза Бацазова
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