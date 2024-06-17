Самолет с россиянами на борту подал сигнал срочности в небе

Летевший из Москвы самолет подал сигнал срочности из-за больного пассажира

Самолет российской авиакомпании подал сигнал срочности в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Москвы в Ташкент Boeing 737-800 в воскресенье, 16 июня. При выполнении полета по маршруту в зоне городе Актобэ (Казахстан) экипаж доложил о больном пассажире на борту и запросил экстренную посадку.

В результате воздушное судно приземлилось в аэропорту Оренбурга, никто не пострадал. О состоянии больного не сообщается.

Ранее пилотов самолета Utair попытались ослепить лазером в небе. Инцидент случился на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Москву Boeing 737-800 14 июня во время захода на посадку.

