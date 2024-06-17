Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета Utair попытались ослепить лазером

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Москву Boeing 737–800 14 июня во время захода на посадку. По данным источника, на высоте 1,5 тысячи метров экипаж доложил об освещении кабины лазером зеленого цвета с земли прямо по направлению полета лайнера.

Отмечается, что произошедшее не повлияло на полет. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в столичном Внуково.

Ранее направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов. Инцидент случился с пассажирами рейса авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью.