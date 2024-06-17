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15:44, 17 июня 2024Путешествия

Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

Пилотов летевшего в Москву самолета Utair попытались ослепить лазером

Фото: Dan Solea / Shutterstock / Fotodom

Пилотов самолета российской авиакомпании Utair попытались ослепить лазером в небе. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Санкт-Петербурга в Москву Boeing 737–800 14 июня во время захода на посадку. По данным источника, на высоте 1,5 тысячи метров экипаж доложил об освещении кабины лазером зеленого цвета с земли прямо по направлению полета лайнера.

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Отмечается, что произошедшее не повлияло на полет. Командир воздушного судна принял решение следовать в аэропорт назначения. В результате самолет благополучно приземлился в столичном Внуково.

Ранее направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту почти на 16 часов. Инцидент случился с пассажирами рейса авиакомпании Corendon Airlines из Казани в Анталью.

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      Фариза Бацазова
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