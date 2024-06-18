Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:35, 18 июня 2024Россия

Плывущий на сапборде по затопленному городу россиянин попал на видео

Житель Ульяновска проплыл по городу на сапборде и попал на видео

Плывущий на сапборде по затопленному Ульяновску россиянин попал на видео. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, что улица, по которой плывет россиянин, затоплена водой — грузовой автомобиль едет в воде. Мужчина на надувной доске входит в поворот и продолжает движение вслед за «ГАЗелью».

Ульяновск затопило после прошедшего ливня 18 июня. Из-за непогоды были повреждены несколько автомобилей, в двух населенных пунктах частично пропало электричество.

Одновременно с этим были затоплены улицы и в Казани. Там дороги превратились в реки, движение общественного транспорта оказалось парализовано.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Один из террористов, захвативших заложников в ростовском СИЗО, выжил. Кто он и что о нем известно?

      Азербайджан обвинил Францию в провоцировании новой войны на Кавказе

      Шольц отказался от приключений на Украине

      Российский регион подвергся массированной атаке со стороны Украины

      Хирург назвала обвисшие ягодицы новым побочным эффектом «Оземпика»

      МИД Швеции вызвал посла России

      «Волга» в российском городе ушла под воду

      Путин назвал своих любимых композиторов

      Медведев заявил о планах развивать производство вертолета Ка-52М

      В Казахстане оценили опыт нахождения в составе СССР и Российской империи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше