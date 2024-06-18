Плывущий на сапборде по затопленному городу россиянин попал на видео

Житель Ульяновска проплыл по городу на сапборде и попал на видео

Плывущий на сапборде по затопленному Ульяновску россиянин попал на видео. Кадры публикует издание Baza в своем Telegram-канале.

На выложенных кадрах видно, что улица, по которой плывет россиянин, затоплена водой — грузовой автомобиль едет в воде. Мужчина на надувной доске входит в поворот и продолжает движение вслед за «ГАЗелью».

Ульяновск затопило после прошедшего ливня 18 июня. Из-за непогоды были повреждены несколько автомобилей, в двух населенных пунктах частично пропало электричество.

Одновременно с этим были затоплены улицы и в Казани. Там дороги превратились в реки, движение общественного транспорта оказалось парализовано.