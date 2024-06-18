Политолог назвал причину фиаско Франции в Африке

Политолог Мингалев: Франция потерпела фиаско в Африке из-за хищнической политики

Причиной фиаско Франции в Африке стала ее хищническая политика в отношении стран Черного континента. В то же время Россия и КНР готовы предложить африканским государствам более выгодные условия. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил политолог Вадим Мингалев.

«Франция, собственно, как и другие страны коллективного Запада, проводила неоколониальную политику. С помощью определенных махинаций в области финансирования выкачивались практически бесплатно полезные ископаемые. То есть просто хищнически грабилось народное достояние той или иной страны», — отметил эксперт.

Он указал на то, что в современных реалиях западную политику неоколониализма ждет крах. При этом, вероятнее всего, Африка выберет сторону России и Китая, которые смогут предложить ей равноправное сотрудничество, подчеркнул Мингалев.

В заключение политолог добавил, что Франция уже утратила былое влияние в африканских государствах, тогда как Россия лишь укрепила свой авторитет на континенте.

Ранее Францию обвинили в провоцировании новой войны на Кавказе. Минобороны Азербайджана раскритиковало Париж за отправку Еревану самоходных артиллерийских установок CAESAR.