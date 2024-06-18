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12:49, 18 июня 2024Мир

Польские фермеры решили отпугнуть мигрантов свиным навозом

Польские фермеры разливают вдоль границы свиной навоз для защиты от мигрантов

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польские фермеры разливают свиной навоз вдоль границы с Белоруссией для защиты от мигрантов из мусульманских стран. Об этом сообщило движение «Общепольский протест фермеров» в социальной сети Х.

«В соответствии с обещаниями, которые давали ранее активисты Общепольского протеста фермеров и Движения молодых фермеров, с сегодняшнего дня мы начинаем поливать приграничную полосу на границе Польши с Белоруссией», — заявил один из фермеров.

По мнению участников акции, свиной навоз отпугнет мигрантов-мусульман, так как свинья в исламе считается нечистым животным. Таким образом польские фермеры решили продемонстрировать свою солидарность с польскими пограничниками и «показать правительству, каким образом нужно защищать территорию».

13 июня Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание в 60-километровой приграничной зоне был введен в связи с жалобами польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении прибывающих мигрантов.

28 мая на польских военнослужащих у границы с Белоруссией напали мигранты, используя камни, копье и разбитую бутылку. Один из военных несколькими позже был ранен ножом, его спасти уже не удалось.

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      Елизавета Мытарева
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