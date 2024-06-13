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03:44, 13 июня 2024Мир

Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией

Власти Польши с 13 июня ввели буферную зону на границе с Белоруссией

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Запрет на пребывание на границе с Белоруссией вступил в силу 13 июня, сообщает Polsat со ссылкой на подписанное главой МВД Польши Томашем Семоняком распоряжение. Оно будет действовать 90 дней.

Запрет охватывает участок, протяженность которого составляет более 60 километров вдоль границы. В МВД уточнили, что площадь буферной зоны «как правило, не включает населенные пункты и пешеходные маршруты, чтобы последствия введенных ограничений были как можно менее обременительными для жителей, туристов и других лиц, осуществляющих профессиональную деятельность».

Причиной введения запрета послужили жалобы польских пограничников, докладывающих об агрессивном поведении мигрантов на границе с Белоруссией. В пограничников бросают камни и палки, один из мигрантов ранил военного ножом.

Ранее бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт обвинил США в заинтересованности в эскалации конфликта на границе Польши и Белоруссии. Он заявил, что Соединенные Штаты и Польша видят политические выгоды от эскалации конфликта.

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      Маргарита Пименова
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