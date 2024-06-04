США обвинили в эскалации конфликта на границе Польши и Белоруссии

Шмидт: США заинтересованы в эскалации конфликта на границе Польши и Белоруссии

Бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт обвинил США в заинтересованности в эскалации конфликта на границе Польши и Белоруссии. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Американцы ведут руками поляков гибридную войну, направленную против Беларуси», — заявил он. Шмидт также сообщил о косвенной поддержке ЦРУ преступных организаций, «вербующих беженцев из стран Ближнего Востока и Африки».

Бывший польский судья заявил, что Соединенные Штаты и Польша видят политические выгоды от эскалации конфликта. «В то же время никто в Варшаве не думает о рациональном решении проблемы», — отметил он.

Ранее Шмидт заявил, что Польша обязалась перед США участвовать в войне против России в случае необходимости.

15 мая польский суд заочно арестовал на три месяца Шмидта, который в знак протеста и несогласия с политикой Варшавы уехал в Белоруссию. До этого спецслужбы Польши сообщили, что бывший судья мог передавать секретные данные российской разведке.