Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:19, 31 мая 2024Мир

Бежавший судья раскрыл планы Польши участвовать в войне против России

Экс-судья Шмидт: Польша обязалась перед США участвовать в войне против России

Фото: BelTA / Reuters

Польша обязалась перед США участвовать в войне против России в случае необходимости. Такое заявление сделал бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт, его слова передает ТАСС.

Шмидт напомнил, что президент Анджей Дуда и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились с американским лидером Джо Байденом в марте. «Согласно тому, что я знаю, результаты этой встречи были таковы: Польша обязалась, если бы такая воля была выражена со стороны Америки, непосредственно участвовать в войне», — рассказал экс-судья.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши заподозрили бежавшего из страны бывшего судью Шмидта в передаче секретных данных российской разведке.

15 мая польский суд заочно арестовал его на три месяца.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Основателя «Тануки» оштрафовали по делу о причинении имущественного ущерба

      Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

      Названы самые популярные смартфоны с ИИ

      Курс рубля снова снизился к доллару и евро

      При взрыве в кафе в центре Москвы пострадал человек

      В лесу нашли тело без повреждений и медвежьи следы возле него

      Врач назвала лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной

      Путин прокомментировал ситуацию вокруг находящихся в России украинских детей

      В МИД Украины обвинили Запад в страхе потерять влияние из-за реформы Совбеза ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше