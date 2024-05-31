Бежавший судья раскрыл планы Польши участвовать в войне против России

Экс-судья Шмидт: Польша обязалась перед США участвовать в войне против России

Польша обязалась перед США участвовать в войне против России в случае необходимости. Такое заявление сделал бежавший в Белоруссию бывший польский судья Томаш Шмидт, его слова передает ТАСС.

Шмидт напомнил, что президент Анджей Дуда и премьер-министр Польши Дональд Туск встретились с американским лидером Джо Байденом в марте. «Согласно тому, что я знаю, результаты этой встречи были таковы: Польша обязалась, если бы такая воля была выражена со стороны Америки, непосредственно участвовать в войне», — рассказал экс-судья.

Ранее сообщалось, что спецслужбы Польши заподозрили бежавшего из страны бывшего судью Шмидта в передаче секретных данных российской разведке.

15 мая польский суд заочно арестовал его на три месяца.