Полуголая россиянка привязала себя веревками к кресту ради фото и поплатилась

В Петербурге художница привязала себя веревками к кресту ради фото и поплатилась

В Санкт-Петербурге полуголая художница привязала себя веревками к кресту ради эффектного фото на одном из кладбищ и поплатилась. Об этом сообщил 78.ru.

Как выяснил телеканал, россиянке ассистировали во время съемки мужчина и две подруги. Горожанка в коротком топе, стрингах и лаковых сапогах была привязана к кладбищенскому кресту.

Она распространила снимки в соцсетях, через некоторое время ей начали поступать угрозы. «Скидывают адреса и контакты родных. Если эта съемка кого-то оскорбила, я искренне извиняюсь. Мы не преследовали такой цели. Делали творческую съемку. Я с уважением отношусь к религии. Сама хожу в церковь», — пояснила девушка.

В беседе с 78.ru петербурженка предположила, что угрожать ей и близким мог начать один из коллег.

Ранее сообщалось, что жительницу Богатовского района Самарской области затравили за голую фотосессию на могиле возлюбленного на сельском кладбище.