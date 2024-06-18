Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:25, 18 июня 2024Россия

Полуголая россиянка привязала себя веревками к кресту ради фото и поплатилась

В Петербурге художница привязала себя веревками к кресту ради фото и поплатилась

Фото: Aaron Burden / Unsplash

В Санкт-Петербурге полуголая художница привязала себя веревками к кресту ради эффектного фото на одном из кладбищ и поплатилась. Об этом сообщил 78.ru.

Как выяснил телеканал, россиянке ассистировали во время съемки мужчина и две подруги. Горожанка в коротком топе, стрингах и лаковых сапогах была привязана к кладбищенскому кресту.

Она распространила снимки в соцсетях, через некоторое время ей начали поступать угрозы. «Скидывают адреса и контакты родных. Если эта съемка кого-то оскорбила, я искренне извиняюсь. Мы не преследовали такой цели. Делали творческую съемку. Я с уважением отношусь к религии. Сама хожу в церковь», — пояснила девушка.

В беседе с 78.ru петербурженка предположила, что угрожать ей и близким мог начать один из коллег.

Ранее сообщалось, что жительницу Богатовского района Самарской области затравили за голую фотосессию на могиле возлюбленного на сельском кладбище.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      Задержаны первые подозреваемые по делу о массовом отравлении салатами в Москве. СК выявил множество санитарных нарушений

      Названа предполагаемая дата вступления в силу закона о запрете продажи энергетиков детям

      Полуголая россиянка привязала себя веревками к кресту ради фото и поплатилась

      В Москве стало меньше вредных выбросов

      80-летний мужчина попытался провезти наркотики на миллионы в автобусе

      Эль Фаннинг вышла в свет в откровенном образе с глубоким декольте

      Зимбабве заявило о готовности вступить в БРИКС

      Депутата Верховной Рады заочно осудили на 10 лет

      В Японии заявили об отсутствии решений по займам Украине

      Свежие могилы бойцов СВО сгорели в российском регионе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше