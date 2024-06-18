Популярная актриса показала фигуру в бикини

Актриса Дженнифер Меткалф показала фигуру в бикини бренда Boux Avenue

Британская актриса Дженнифер Меткалф показала фигуру в бикини на фото с отдыха. Соответствующий кадр опубликован на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя популярная телезвезда сфотографировалась в зеркале в номере отеля. Знаменитость позировала в купальнике цвета хаки из ассортимента бренда Boux Avenue. Инфлюэнсер также надела парео, которое она повязала на бедрах в качестве юбки. Из аксессуаров на ней были солнцезащитные очки и золотые часы.

Место, где было сделано изображение, Меткалф не уточнила.

Ранее в июне 55-летняя Светлана Бондарчук также продемонстрировала фигуру в бикини. На размещенном фото знаменитость предстала на улице у круглого стола, держа в руках чашку и чайник, в ярко-розовом купальнике. Комплект состоял из трусов с низкой посадкой и топа на широких бретелях.