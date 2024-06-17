55-летняя Светлана Бондарчук показала фигуру в купальнике

Телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в ярко-розовом купальнике

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала фигуру в откровенном наряде на отдыхе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 55-летняя знаменитость предстала на улице у круглого стола, держа в руках чашку и чайник, в ярко-розовом купальнике. Упомянутый комплект состоял из трусов с низкой посадкой и топа на широких бретелях.

При этом звезда продемонстрировала подтянутую фигуру с кубиками пресса. «Завтрак выходного дня на двоих, пожалуйста», — подписала фото Бондарчук.

Ранее в июне 55-летняя Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа. Звезда запечатлела себя в красном халате и с белым полотенцем на голове. На размещенном кадре было видно, что на ее лице отсутствуют косметические средства.

