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14:26, 5 июня 2024Ценности

55-летняя Светлана Бондарчук показала лицо без макияжа

Фото: @a030aa

Российская модель и телеведущая Светлана Бондарчук показала естественную внешность. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

55-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в красном халате и с белым полотенцем на голове. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует макияж.

«Шел четвертый день, как я выпустила свой первый трек. Также шел четвертый день, как я совсем осталась без голоса и нахожусь на суперактивном лечении», — объяснила бывшая жена режиссера Федора Бондарчука.

В мае сообщалось, что Бондарчук примерила откровенный наряд перед камерой во время отдыха в Турции. Тогда телеведущая показала фигуру в ярко-розовом бикини, которое включало в себя топ с соединенными металлическим кольцом чашками и плавки.

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      Карина Черных
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