69-я параллель
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12:15, 18 июня 202469-я параллель

Появились кадры прибытия Путина в Якутию

Кремль опубликовал кадры прибытия Путина на самолете Ил-76 в Якутию

Появились кадры прибытия президента России Владимира Путина в Якутию. Их публикует Telegram-канал Кремля.

На видеозаписи видно, как самолет главы государства Ил-76 приземляется в аэропорту Якутска. Путин спускается с трапа, где его ждет руководство российского региона. На этом видеозапись заканчивается.

Глава государства уже посетил выставку IT и творческой индустрии в креативном кластере «Квартал труда». Там Путин ознакомился с проектами кластера, ему также презентовали мастер-план развития Якутской городской агломерации.

Путин прибыл в Якутию во вторник, 18 июня. Он проведет там ряд встреч по развитию республики, в том числе с ее руководителем Айсеном Николаевым. До этого президент посещал регион в сентябре 2014 года.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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