Правительство Германии создало отдел по борьбе с дезинформацией из-за рубежа

При правительстве ФРГ создан новый отдел по борьбе с дезинформацией из-за рубежа, сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Ее цитирует ТАСС.
«Цель — при помощи технических методов отслеживать кампании по дезинформации, которые организуются извне», — сказала немецкий министр, отметив, что в работу нового департамента вовлечены также МИД и министерство юстиции Германии.
Фезер подчеркнула, что особое внимание будет уделяться техническому мониторингу социальных сетей.
В мае немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую в Германии партию.