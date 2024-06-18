Правительство Германии создало отдел по борьбе с дезинформацией из-за рубежа

МВД Германии: правительство ФРГ создала отдел по борьбе с дезинформацией

При правительстве ФРГ создан новый отдел по борьбе с дезинформацией из-за рубежа, сообщила глава МВД Германии Нэнси Фезер. Ее цитирует ТАСС.

«Цель — при помощи технических методов отслеживать кампании по дезинформации, которые организуются извне», — сказала немецкий министр, отметив, что в работу нового департамента вовлечены также МИД и министерство юстиции Германии.

Фезер подчеркнула, что особое внимание будет уделяться техническому мониторингу социальных сетей.

В мае немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок обвинила Россию в причастности к кибератаке на правящую в Германии партию.