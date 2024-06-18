В России отреагировали на призыв Китая к НАТО переосмыслить действия на Украине

Сенатор Карасин поддержал призыв Китая к НАТО переосмыслить действия на Украине

Россия поддерживает призыв Китая к НАТО переосмыслить действия военного блока в зоне военного конфликта на территории Украины, утверждает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на заявление Пекина.

«Тональность заявления абсолютно оправданная. НАТО должно немножко сбавить обороты и понять, для чего оно создавалось. Не надо заниматься опасной гигантоманией, это создает определенные риски для международной стабильности и безопасности. В этом смысле заявление актуально, посмотрим, как на него будет реагировать НАТО», — сказал сенатор.

Мы занимаем абсолютно такую же позицию и считаем, что военно-политические блоки должны заниматься своим собственным делом, а не заниматься геополитикой, иначе мы дойдем до совершенно ненужных нам и опасных результатов Григорий Карасин российский сенатор

Как заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, Североатлантическому альянсу стоит пересмотреть свою позицию по украинскому конфликту. «У международного сообщества есть свое справедливое мнение о том, какую роль в украинском кризисе играет НАТО — продукт холодной войны и крупнейшая военная группировка в мире. НАТО стоит переосмыслить свои действия, а не осуществлять произвольные клеветнические нападки на Китай», – сказал он.

Дипломат добавил, что Пекин всегда поддерживал идею диалога между конфликтующими сторонами и никогда не был создателем или стороной противостояния.