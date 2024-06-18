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22:56, 18 июня 2024Экономика

Производитель Zewa и Libresse сменит название

Производитель Zewa и Libresse в России сменит название с «Эссити» на «ЭвоКом»

Фото: Claire Mueller / Unsplash

Производитель брендов Zewa, Libresse, Tork и Libero в России сменит название на «Эволюция Комфорта» («ЭвоКом»), что является стартом крупной кампании по ребрендингу. Об этом сообщает РБК.

«Торговые марки тоже готовятся к ребрендингу: одно из условий сделки — переход части брендов на кириллицу», — заявили в компании, пообещав информировать об изменениях брендов дополнительно.

Шведский производитель Essity сообщил о прекращении деятельности на территории России в июне 2024 года.

Ранее стало известно, что сеть «Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемана Про». Первые магазины будут обновлены до конца 2024 года. Ребрендинг включит в себя замену вывесок, транспорта, униформы сотрудников и прочих элементов

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      Маргарита Пименова
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