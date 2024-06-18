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10:50, 18 июня 2024Экономика

«Леруа Мерлен» в России решил сменить название на «Лемана Про»

Сеть «Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемана Про»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Сеть «Леруа Мерлен» в России сменит название на «Лемана Про», сообщает ТАСС со ссылкой на ретейлера.

Первые магазины будут обновлены до конца этого года. Ребрендинг включит в себя замену вывесок магазинов, транспорта, униформы сотрудников и других элементов нового корпоративного стиля и будет выполнен поэтапно. В ближайшее время изменится дизайн сайта и приложения. Полностью ребрендинг будет завершен в 2025 году.

Ранее стало известно, что французский DIY-ритейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») решил продать все свои складские площади в России, заключив договор аренды с новыми собственниками. Также сообщалось, что юридическое наименование общества с ограниченной ответственностью «Леруа Мерлен Восток» было изменено на ООО «Ле Монлид». Однако в компании позже опровергли информацию о ребрендинге.

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      Мария Черкасова
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