«Леруа Мерлен» решил продать все свои склады в России

«Ъ»: французский ритейлер Leroy Merlin решил продать все свои складские площади в России

Французский DIY-ритейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») решил продать все свои складские площади в России, заключив договор аренды с новыми собственниками. Об этом пишет в понедельник, 24 апреля, «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке недвижимости.

Речь идет о двух логопарках ритейлера — около 130 тысяч кв. м в «Южных вратах» в Домодедово и 140 тысяч кв. м в комплексе «Белый Раст» в Дмитровском районе Подмосковья. На эти активы претендуют Central Properties и «Венталл-Девелопмент», ранее выкупивший часть площадей в логопарке «Южные врата» у чешской PPF Group. Их владельцы отказались от комментариев. В Leroy Merlin на запрос газеты не ответили.

По словам одного из собеседников издания, скорее всего, сделка по продаже ритейлером складов пройдет в формате sale & leaseback, при котором бывший владелец объекта остается его арендатором. Замдиректора по ключевым клиентам Union Brokers Степан Щедров считает, что продажа логопарков позволит Leroy Merlin получить средства на развитие своего бизнеса в России, поскольку, по словам источника газеты, на эти цели финансирование со стороны головной структуры ритейлера практически прекратилось.

24 марта компания Adeo, управляющая сетью Leroy Merlin приняла решение передать свои магазины в стране локальному менеджменту. Представитель компании заверил, что это никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сообщал, что Leroy Merlin собирается открыть новые магазины в России, несмотря на ожидаемую передачу бизнеса французским владельцем российскому менеджменту.

На данный момент Leroy Merlin владеет в России 111 магазинами в 65 городах и относится к 10 крупнейшим торговым компаниям страны.