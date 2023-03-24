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17:29, 24 марта 2023Среда обитания

«Леруа Мерлен» собрался открыть новые магазины в России после передачи бизнеса

Минпромторг: «Леруа Мерлен» откроет новые магазины в России после передачи бизнеса

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Ретейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») собирается открыть новые магазины в России, несмотря на ожидаемую передачу бизнеса французским владельцем российскому менеджменту. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, его слова приводит РИА Новости.

Сеть магазинов продолжит работать, сохранит весь персонал и собирается открывать новые гипермаркеты, указал замминистра. Он также назвал разумным решение передать бизнес российским управленцам и заверил, что министерство будет помогать ретейлеру.

Ранее 24 марта компания Adeo, управляющая сетью «Леруа Мерлен», приняла решение передать свои магазины в стране локальному менеджменту. Представитель компании заверил, что это никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников.

На данный момент Leroy Merlin владеет в России 111 магазинами в 65 городах и относится к 10 крупнейшим торговым компаниям страны.

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Антон Похиляк
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