В «Леруа Мерлен» приняли решение по магазинам в России

Leroy Merlin принял решение передать магазины в России локальному менеджменту

Входящий во французскую группу Adeo DIY-ретейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») принял решение по своим магазинам в России и передаст их локальному менеджменту. Об этом сообщает РБК.

Решение о передачи бизнеса озвучил представитель компании. По его словам, оно никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников. Компания сохранит все рабочие места и продолжит работать в обычном режиме.