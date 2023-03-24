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15:14, 24 марта 2023Среда обитания

В «Леруа Мерлен» приняли решение по магазинам в России

Leroy Merlin принял решение передать магазины в России локальному менеджменту

Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

Входящий во французскую группу Adeo DIY-ретейлер Leroy Merlin («Леруа Мерлен») принял решение по своим магазинам в России и передаст их локальному менеджменту. Об этом сообщает РБК.

Решение о передачи бизнеса озвучил представитель компании. По его словам, оно никак не скажется на бизнесе, взаимоотношениях с партнерами и клиентами, а также не повлияет на работу сотрудников. Компания сохранит все рабочие места и продолжит работать в обычном режиме.

Нина Ташевская
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