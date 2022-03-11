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Leroy Merlin рассказал о своем будущем в России

DIY-ретейлер Leroy Merlin продолжит работу в России

Фото: Sergei Mikhailichenko / globallookpress.com

Входящий во французскую группу Adeo DIY-ретейлер Leroy Merlin рассказал о своем будущем в России. Компания заявила, что планирует продолжить работу в стране вне зависимости от ситуации на Украине, сообщает «Интерфакс».

Письмо с соответствующим заявлением получили партнеры ретейлера. В документе отмечается, что Leroy Merlin не намерен штрафовать поставщиков за недопоставки и готов в ближайшую неделю рассмотреть запросы на изменение закупочных цен. «Однако мы ожидаем от вас партнерского подхода и выполнения уровня сервиса. Нам с вами крайне важно гарантировать наличие товаров для наших клиентов», — написали представители компании.

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Французский ретейлер также рассматривает возможности расширения ассортимента и увеличения поставок. Компания создала штаб по импортозамещению и активно занялась поиском новых товаров, которые смогут закрыть потребность в недоступных продуктах.

Ранее шведская торговая сеть по продаже мебели IKEA перестала работать в России. Компания приостановила импорт, экспорт, производство, а также продажи в магазинах и интернет-магазинах страны. Представители сети пообещали помочь потерявшим из-за этого решения работу сотрудникам сохранить доход и занятость «в ближайшем будущем».

Александра Качан
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