Психологи прокомментировали решение Лепса жениться на студентке

Психолог Александрова: разница в возрасте разрушит союз Лепса и его невесты Кибы

Союз певца Григория Лепса и его 18-летней невесты Авроры Кибы вряд ли продержится долго. В беседе с Life психологи прокомментировали желание артиста жениться на девушке, которая младше его более чем на 40 лет.

Психолог и сексолог Евгения Александрова заметила, что харизматичный певец мог действительно понравиться девушке. При этом в Авроре Лепс увидел женщину, которая не сможет соперничать с ним во влиятельности. Эксперт предположила, что сейчас пара наслаждается совместными моментами, однако в будущем из-за большой разницы в возрасте их союз обречен.

«Сейчас у них одно представление об этих отношениях, но со временем их взгляды на жизнь могут разойтись. И вот тогда их ожидания и реальность могут сильно диссонировать», — высказала свою точку зрения Александрова.

Клинический психолог Ирина Коржаева объяснила выбор Лепса его желанием обрести чистую любовь. Она не исключила, что данный союз может принести обоим партнерам свои плюсы: артист сумеет вновь почувствовать себя молодым и похвалиться красивой спутницей перед другими, при этом сама Аврора удовлетворит потребности в присутствии отцовской фигуры в ее жизни.

Прежде сообщалось, что Григорий Лепс сделал предложение студентке МГИМО Авроре Кибе. Певец преподнес девушке кольцо Graff с внушительным бриллиантом.