Путин осудил попытки США навязать глобальную неоколониальную диктатуру двойных стандартов

Путин: США считают независимость других стран угрозой их доминированию

США пытаются навязать странам свой порядок и рассматривают стремление к независимости от него угрозой своему мировому доминированию, считает президент России Владимир Путин. Об этом он написал в статье для газеты Rodong Sinmun («Нодон синмун»), говорится на сайте Кремля.

По его мнению, Вашингтон пытается навязать «глобальную неоколониальную диктатуру, основанную на двойных стандартах».

«Страны, которые не согласны с таким подходом и проводят независимую политику, сталкиваются со всё более жестким внешним давлением. Руководство США рассматривает такое естественное и законное стремление к самостоятельности и независимости как угрозу своему доминированию в мире», — говорится в публикации.

Статью опубликовали перед визитом Путина в КНДР. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что российский лидер прилетит в страну поздно вечером 18 июня, а вся программа начнется 19 июня. Сначала состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры между делегациями. По итогам переговоров Путин и глава КНДР Ким Чен Ын выступят перед СМИ.