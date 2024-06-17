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18:13, 17 июня 2024Мир

В Кремле раскрыли детали встречи Путина с Ким Чен Ыном

Ушаков: по итогам визита в КНДР Путин и Ким Чен Ын выступят перед СМИ

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

По итогам официального визита в Северную Корею президент России и лидер КНДР Ким Чен Ын выступят с совместным заявлением перед СМИ. Об Этом рассказал помощник президента Юрий Ушаков, его слова передает РИА Новости.

«Владимир Путин прилетит в Пхеньян поздно вечером 18 июня. Вся программа начинается 19 июня. Сначала состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры между делегациями. По итогам переговоров Путин и Ким Чен Ын выступят перед СМИ», — рассказал помощник президента России.

Ушаков добавил, что планируется встреча лидеров России и КНДР в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем. Помимо этого, запланированы торжественный концерт и ужин.

Ранее Ушаков заявил, что Россия и КНДР планируют заключить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое предполагает сотрудничество в том числе в вопросах безопасности.

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      Дарья Устьянцева
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