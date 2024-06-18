Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР

Путин: высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении СВО

Президент России Владимир Путин оценил поддержку специальной военной операции (СВО) со стороны КНДР. Об этом он написал в статье для газеты Rodong Sinmun («Нодон синмун»), говорится на сайте Кремля.

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты», — говорится в публикации.

Путин назвал КНДР единомышленником и сторонником, который готов «решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка».

Статью опубликовали перед визитом Путина в КНДР. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что российский лидер прилетит в страну поздно вечером 18 июня, а вся программа начнется 19 июня. Сначала состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры между делегациями. По итогам переговоров Путин и глава КНДР Ким Чен Ын выступят перед СМИ.

Ушаков добавил, что планируется встреча лидеров России и КНДР в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем. Помимо этого, запланированы торжественный концерт и ужин.