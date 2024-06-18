Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:23, 18 июня 2024Мир

Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР

Путин: высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении СВО

Фото: Mikhail Metzel / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин оценил поддержку специальной военной операции (СВО) со стороны КНДР. Об этом он написал в статье для газеты Rodong Sinmun («Нодон синмун»), говорится на сайте Кремля.

«Мы высоко ценим твердую поддержку КНДР в проведении российской специальной военной операции на Украине, солидарность с нами по ключевым международным вопросам, готовность отстаивать общие приоритеты», — говорится в публикации.

Путин назвал КНДР единомышленником и сторонником, который готов «решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка».

Статью опубликовали перед визитом Путина в КНДР. Помощник президента Юрий Ушаков заявлял, что российский лидер прилетит в страну поздно вечером 18 июня, а вся программа начнется 19 июня. Сначала состоится церемония официальной встречи, затем пройдут переговоры между делегациями. По итогам переговоров Путин и глава КНДР Ким Чен Ын выступят перед СМИ.

Ушаков добавил, что планируется встреча лидеров России и КНДР в формате «тет-а-тет» во время прогулки по парку в резиденции Ким Чен Ына, а также за чаем. Помимо этого, запланированы торжественный концерт и ужин.

Что думаешь? Оцени!
      Сергей Грехов
      Обсудить
      Последние новости

      Суд заочно арестовал полковника ВСУ за приказ сбить российский самолет. Это мог быть уникальный «летающий радар» А-50У

      Путин рассказал о попытках КНДР решить разногласия с США

      Путин назвал цель США и их сателлитов в отношении России

      Путин заявил об укреплении суверенитета в сотрудничестве с КНДР

      Путин обвинил США в попытке навязать свой порядок

      Глава UFC высказался о снятии Чимаева с боя

      На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

      Путин оценил поддержку спецоперации со стороны КНДР

      Путин назвал Северную Корею готовым противостоять Западу единомышленником

      Против Татьяны Лазаревой возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. За что преследуют телеведущую?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше