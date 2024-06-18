Путин высказался о жизни в новых регионах России

Путин: жизнь в новых регионах должна улучшиться после воссоединения с Россией

Люди, которые живут в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областях, должны почувствовать, что воссоединение Россией позволит поднять уровень жизни. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с главой Якутии Айсеном Николаевым, передает РИА Новости.

«Люди [из новых регионов] должны почувствовать, что воссоединение с Россией носит не только национально-культурологический характер, но и дает возможность поднять уровень жизни», — сказал глава государства.

В ходе поездки в Якутию Путин также назвал историческими территориями России новые регионы, вошедшие в ее состав по итогам референдума. Россия рада создавать там условия для достижения серьезных результатов, добавлял он.

Ранее Путин заявлял, что статус Крыма и четырех новых регионов России должен быть зафиксирован в международных договорах. По словам президента, признание этих территорий на международном уровне как части России должно также сопровождаться отменой западных санкций.