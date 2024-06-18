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15:00, 18 июня 2024Силовые структуры

Ранившего двоих людей на российском предприятии мужчину задержали

Открывшего стрельбу по двум людям на «Рязаньмонтажзаготовке» задержали
Начало событий в новости Мужчина открыл стрельбу на предприятии в российском регионе и ранил двоих людей

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Мужчину, открывшего стрельбу по двум людям на территории предприятия «Рязаньмонтажзаготовка», задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Рязанской области.

По данным ведомства, все произошло 18 июня. В ходе конфликта, возникшего из-за имущественного спора, 66-летний злоумышленник не менее трех раз выстрелил из охотничьего гладкоствольного оружия и ранил двух человек. Один из потерпевших не выжил, а второй был доставлен в медицинское учреждение.

Расследование уголовного дела по факту расправы находится на контроле у прокуратуры региона.

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      Олеся Мицкевич
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