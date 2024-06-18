Раскрыт способ обнаружить инопланетные варп-двигатели

arXiv: инопланетные варп-двигатели можно обнаружить по гравитационным волнам

Ученые Великобритании и Германии раскрыли способ обнаружить инопланетные варп-двигатели. Они выяснили, что коллапс нестабильного устройства порождает характерные гравитационные волны. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Варп-двигатели, популяризированные научной фантастикой, имеют теоретическое обоснование в общей теории относительности. В 1994 году мексиканский физик Мигель Алькубьерре описал, как они могут работать, и предложил метрику пространства-времени, которая делает возможными сверхсветовые путешествия. Варп-двигатель сжимает пространство-время впереди себя и расширяет его позади, позволяя кораблю преодолевать большие расстояния, не нарушая правило, что нельзя двигаться быстрее скорости света.

Однако ни одно из известных уравнений Эйнштейна не описывает стабильный варп-двигатель. Он быстро выходит из этого состояния, и пузырь пространства-времени рассеивается или схлопывается. Хотя нестабильность является главной проблемой для создания варп-двигателей, именно она может сделать их обнаруживаемыми.

Исследователи смоделировали работу варп-двигателя и анализ его возможных гравитационных волн в случае сбоя. Оказалось, что коллапс варп-двигателя порождает сигнал, который начинается с всплеска, после чего следует период колебаний. Это напоминает то, что происходит в случае коллапса нестабильной нейтронной звезды или лобового столкновения двух черных дыр.

Такие гравитационные волны находятся за пределами частотного диапазона текущих наземных детекторов. В будущем, возможно, будут разработаны высокочастотные детекторы, способные обнаруживать эти сигналы.