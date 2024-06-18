Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:42, 18 июня 2024Наука и техника

Раскрыт способ обнаружить инопланетные варп-двигатели

arXiv: инопланетные варп-двигатели можно обнаружить по гравитационным волнам

Кадр: syltefar / YouTube

Ученые Великобритании и Германии раскрыли способ обнаружить инопланетные варп-двигатели. Они выяснили, что коллапс нестабильного устройства порождает характерные гравитационные волны. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Варп-двигатели, популяризированные научной фантастикой, имеют теоретическое обоснование в общей теории относительности. В 1994 году мексиканский физик Мигель Алькубьерре описал, как они могут работать, и предложил метрику пространства-времени, которая делает возможными сверхсветовые путешествия. Варп-двигатель сжимает пространство-время впереди себя и расширяет его позади, позволяя кораблю преодолевать большие расстояния, не нарушая правило, что нельзя двигаться быстрее скорости света.

Однако ни одно из известных уравнений Эйнштейна не описывает стабильный варп-двигатель. Он быстро выходит из этого состояния, и пузырь пространства-времени рассеивается или схлопывается. Хотя нестабильность является главной проблемой для создания варп-двигателей, именно она может сделать их обнаруживаемыми.

Исследователи смоделировали работу варп-двигателя и анализ его возможных гравитационных волн в случае сбоя. Оказалось, что коллапс варп-двигателя порождает сигнал, который начинается с всплеска, после чего следует период колебаний. Это напоминает то, что происходит в случае коллапса нестабильной нейтронной звезды или лобового столкновения двух черных дыр.

Такие гравитационные волны находятся за пределами частотного диапазона текущих наземных детекторов. В будущем, возможно, будут разработаны высокочастотные детекторы, способные обнаруживать эти сигналы.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Путин остановил кортеж и вышел к жителям Якутска. Как это было?

      В Приднестровье назвали число въехавших беженцев с Украины

      Россиянка превратила квартиру в свалку и едва не лишилась детей

      Байден передразнил журналистов криками

      Раскрыт способ обнаружить инопланетные варп-двигатели

      Решетова призналась в употреблении «Оземпика»

      Трех россиянок осудят за махинации с материнским капиталом почти на два миллиона рублей

      Путин прибыл в Северную Корею с официальным визитом

      Названы способы снизить риск развития тромбоза

      Оценена необходимость мыть сырое мясо перед готовкой

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше