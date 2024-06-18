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13:13, 18 июня 2024Силовые структуры

Раскрыта преступная схема действующей по всей России «секты косметологов»

«Царьград»: сотни россиян пострадали от действий «секты косметологов»

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Сотни россиян, начиная с 2019 года, стали жертвами участников «секты косметологов», орудующих в подсобных помещениях, арендованных по всей России. По данным издания «Царьград», руководителем организации является Ян Силис, известный под псевдонимом Емельян Брауде.

Деятельность секты неоднократно проверялась правоохранителями — после посещений «специалистов» организации многие жаловались на тяжелые осложнения, бывали даже летальные случаи. Известно, что сам Брауде не имеет медицинского образования, привлекает к работе он также людей без необходимых для работы с различными препаратами навыков.

Силис продает свои услуги как косметологические процедуры, однако они сравнимы с пластическими операциями. Несмотря на множество отрицательных отзывов и привлечение «косметологов» организации к уголовной ответственности, клиенты все равно продолжают приходить на процедуры. Брауде не стесняется делиться в соцсетях не только результатами подобных манипуляций, но и информацией о том, сколько денег он на этом зарабатывает. «Я зарабатываю миллионы долларов, в час я зарабатываю 100 тысяч рублей», — хвастался он.

Известно, что в отношении Брауде в 2021 году было возбуждено уголовное дело, однако по сведениям на 2024 год оно приостановлено. При этом сейчас Силис-Брауде вновь может стать фигурантом дела: он публикует в соцсетях антивоенные посты и поддерживает Украину. Журналисты опасаются, что на этом фоне потенциальные клиенты псевдокосметолога и его подчиненных могут быть в еще большей опасности.

Ранее журналисты раскрыли подробности нелегальной работы российских косметологов-самоучек. Сотрудники СМИ проверяли в том числе учениц Брауде.

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      Анастасия Алимпиева
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