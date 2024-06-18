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10:50, 18 июня 2024Россия

Раскрыта причина массового ДТП с 13 пострадавшими в Рязанской области

ГАИ: причиной массового ДТП в Рязанской области стал выезд автобуса на встречку

Кадр: Telegram-канал Mash

Причиной массового ДТП в Рязанской области, где 13 человек пострадали, а еще восьмерых не удалось спасти, стал выезд автобуса на встречную полосу. Об этом стало известно РИА Новости.

Авария случилась в Шиловском районе, разъяснили в ГАИ. Там столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и два грузовика. Среди пострадавших трое детей — их доставили в Шиловский медцентр, выяснил Telegram-канал «112».

По сведениям ТАСС, ДТП было зарегистрировано на трассе М5 «Урал».

Сотрудники правоохранительных органов начали работу на месте происшествия. Других подробностей об аварии пока не поступало.

Ранее во Владимирской области грузовик, перевозивший снаряды для реактивной системы залпового огня «Ураган», попал в массовое ДТП.

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      Анна Щербакова
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