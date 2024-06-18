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12:55, 18 июня 2024Экономика

Река в российском регионе окрасилась в необычный цвет

Река Унда в Забайкалье окрасилась в коричневый цвет и помутнела

Река Унда в Забайкальском крае окрасилась в коричневый цвет и помутнела. Водоем необычного цвета попал на видео, которое опубликовал портал «Чита.Ру».

Река находится в Шелопугинском районе региона. Глава местной администрации Маргарита Пыж подтвердила наличие загрязнения. «Да, река очень мутная, это подтверждаю. Мы написали заявление в природоохранную прокуратуру и в Росприроднадзор. Они вышлют специалистов и выяснят причину», — заявила она.

Жители Забайкалья подозревают, что в загрязнении водоема виноваты золотодобытчики — за 2023 год из-за них повысилась концентрация вредных веществ в 18 реках. Однако Пыж не исключает, что у помутнения и смены цвета были естественные причины — это могло произойти после дождей.

Ранее Амурский залив у берегов Владивостока окрасился в желтый цвет. По словам ученых, разводы на воде необычного цвета были вызваны пыльцой хвойных деревьев.

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      Нина Ташевская
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