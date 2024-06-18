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20:41, 18 июня 2024Ценности

Решетова призналась в употреблении «Оземпика»

Российская модель Анастасия Решетова призналась в употреблении «Оземпика»

Фото: @volkonskaya.reshetova

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова призналась в употреблении препарата «Оземпик», который используется в последнее время многими звездами для похудения вместо лечения диабета. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя манекенщица ответила в сторис на вопрос подписчика о том, как она относится к данному препарату. Так, Решетова рассказала, что многие ее знакомые добились хороших результатов во время его приема. «Пару лет назад я и сама попробовала, и он помог мне выйти из хаотичного режима питания и действительно меньше есть. Я делала самую маленькую дозу в течение нескольких месяцев», — объяснила она.

Решетова уточнила, что в настоящий момент поддерживает себя в форме с помощью сбалансированного питания и спорта. Вдобавок она отметила, что «Оземпик» имеет много побочных эффектов.

Ранее Анастасия Решетова раскрыла секреты своей красоты. По словам модели, она не обращается за помощью к косметологам.

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      Карина Черных
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