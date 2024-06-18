Россия сосредоточилась на адаптации к изменениям климата

Эдельгериев: Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата

Россия сконцентрировалась на адаптации к глобальному потеплению. Об этом сообщил помощник и спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев, передает «РИА Новости».

«Россия сосредоточена на адаптации к изменениям климата, что включает модернизацию инфраструктуры, улучшение систем мониторинга и разработку планов реагирования на чрезвычайные ситуации», — заявил он. Эдельгериев добавил, что страна вступила в тяжелый пожароопасный сезон и работает над усилением мер по борьбе с лесными пожарами.

Помощник президента также рассказал о проекте операционного плана реализации стратегии низкоуглеродного развития России до 2050 года, который обсуждается властями. В том числе в него войдут комплексные меры в секторах экономики. Правительство собирается сотрудничать с бизнесом ради достижения целей.

«Мы надеемся, что в итоге сможем выйти на углеродное ценообразование в виде либо системы торговли квотами по аналогии с сахалинским экспериментом, либо цены на углерод», — отметил Эдельгериев.

Ранее ученые предупредили Россию о росте числа торнадо из-за изменения климата.