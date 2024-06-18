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10:28, 18 июня 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение на 18 и 19 июня

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства говорится, что во вторник, 18 июня, и среду, 19 июня, местами в северо-западных, северо-восточных, юго-западных, юго-восточных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование города Краснодар) и на Черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. «Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — добавили они.

Если, как указали сотрудники МЧС, уйти от пожара невозможно, то необходимо зайти в водоем или лечь на землю, накрывшись мокрой одеждой. «При сильной задымленности дышать лучше возле земли, при этом рот и нос прикройте любой тканью, сложенной в несколько слоев», — пояснили они.

Ранее в Сочи турист в состоянии алкогольного опьянения решил поплавать в море в шторм и чудом остался в живых. Ситуация произошла в воскресенье, 16 июня, на одном из пляжей в Адлерском районе популярного курортного города. Отдыхающий захотел «помериться силами со стихией и проиграл».

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      Фариза Бацазова
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