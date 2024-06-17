В Сочи пьяный турист решил поплавать в море в шторм и чудом остался в живых

В Адлере пьяный турист решил поплавать в море в шторм и попал на видео

В Сочи турист в состоянии алкогольного опьянения решил поплавать в море в шторм и чудом остался в живых. Инцидент попал на видео, его публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Ситуация произошла в воскресенье, 16 июня, на одном из пляжей в Адлерском районе популярного курортного города. По данным источника, отдыхающий захотел «помериться силами со стихией и проиграл».

Тонущего мужчину заметили очевидцы и спасатели. Благодаря совместным усилиям они достали туриста из воды и оказали ему первую помощь.

Ранее туристку в Сочи унесло в море во время сильного шторма. Инцидент случился утром в воскресенье, 16 июня, на пляже «Ривьера», расположенном в Центральном районе популярного курортного города.