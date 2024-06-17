Отдыхающую в Сочи туристку унесло в море во время шторма

Туристку унесло в море во время шторма на сочинском пляже «Ривьера»

Туристку в Сочи унесло в море во время сильного шторма. Об этом пишет Telegram-канал «ЧП Сочи».

Инцидент произошел утром в воскресенье, 16 июня, на пляже «Ривьера», расположенном в Центральном районе популярного курортного города. По словам очевидцев, парень уговорил девушку зайти с ним по колено в море.

«Волна за волной и девушку унесло, — пишет источник. — На место происшествия вызвали МЧС, полицию и скорую». Сотрудники МЧС на лодке вышли в море на поиски отдыхающей, однако их попытки найти ее оказались безуспешными.

Ранее в Сочи мужчина пошел купаться в шторм и чудом выжил. Турист решил поплавать в бушующем море, но не справился с волнами и стал тонуть.