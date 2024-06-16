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16:56, 16 июня 2024Путешествия

Отдыхающий в Сочи турист пошел купаться в шторм и чудом выжил

Отдыхающий в Сочи турист пошел купаться в шторм и был спасен

В Сочи мужчина пошел купаться в шторм и чудом выжил. Видео с места инцидента публикует Telegram-канал «ЧП Сочи».

Турист решил поплавать в бушующем море, но не справился с волнами и стал тонуть. По данным источника, его быстро заметили другие отдыхающие.

С помощью круга они вытащили мужчину на берег и спасли его. Турист был обессилен.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В МЧС сообщили, что в воскресенье, 16 июня, местами в северо-западных, юго-восточных, юго-западных, центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование город Краснодар) и на черноморском побережье ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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      Фариза Бацазова
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